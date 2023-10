Legge Bilancio: Salvini, l'obiettivo è Quota 41 e una forte pace fiscale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvini osserva inoltre che "le tensioni internazionali rappresentano un problema rilevante, basti pensare al fenomeno degli sbarchi con tutti i problemi che comportano, compreso l'arrivo di soggetti pericolosi. In generale, però, Giorgia ha confermato grande equilibrio e capacità. L'Italia è tornata protagonista". Abbassamento del canone: "La Rai è una grande azienda culturale, importante per il Paese, ma anche lì si possono tagliare i costi eccessivi, compresi certi stipendi rilevanti, valorizzando alcune realtà sul mercato. Un risparmio anche di solo 20 euro sulla bolletta per molti italiani è un segnale importante". Il Ponte sullo Stretto ha ottenuto i finanziamenti nella legge di bilancio: "Abbiamo il dovere di essere pragmatici e fiduciosi, in un anno abbiamo sbloccato e accelerato decine di cantieri fermi o in ritardo da anni. Il Ponte porterà almeno 30.000 posti di lavoro, è una maggior ricchezza per le famiglie da oltre 18 miliardi di euro come illustrato anche da uno studio di Openeconomics. Con una massiccia diminuzione di milioni di tonnellate di CO2. Aver fatto ripartire la macchina per il Ponte - conclude Salvini - è una delle soddisfazioni più grandi di quest'anno, insieme ai due codici che ho voluto fortemente: quello per tagliare la burocrazia e velocizzare i lavori, e quello per la sicurezza stradale". (Res)