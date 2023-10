Legge Bilancio: Conte, c'è la patrimoniale sulla casa, la maggioranza è agli stracci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quel che rimane della legge di bilancio, consumata dalle varie bozze, "è una pioggia di nuove tasse, con un attacco a pensioni e casa". Così, in una intervista alla "Stampa" il leader del movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che contesta praticamente ogni tassello della manovra, a cominciare dall'intervento sulle pensioni: "L'ennesimo tradimento: persino Fornero si è stupita, perché il trio Meloni-Salvini-Tajani è stato più duro di lei". Poi la sanità, a cui sarà dedicato il primo emendamento M5s, perché "il governo la sta trasformando in un bene di lusso, lisciando il pelo agli imprenditori delle cliniche private". Temi su cui c'è possibilità di convergere con le altre opposizioni: "L'11 novembre andrò nella piazza del Pd e proveremo a fare sinergie nelle Regioni e nei Comuni". L'ex premier sostiene che "la blindatura della legge è un chiaro segno di debolezza, temono di non saper gestire la dialettica parlamentare tra loro, prima ancora che con le opposizioni. Mi stupisco che Salvini e Tajani si facciano mettere i piedi in testa e subiscano il diktat sugli emendamenti per 'rassicurare i mercati', come dice il capogruppo di Fratelli d'Italia Foti". (segue) (Res)