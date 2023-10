Legge Bilancio: Conte, c'è la patrimoniale sulla casa, la maggioranza è agli stracci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla cedolare secca per gli affitti brevi: "Quella che va delineandosi sulla casa è una sorta di patrimoniale: c'è un aumento delle tasse sulla vendita di case ristrutturate, quello della cedolare secca sugli affitti brevi, dal secondo in poi, e non c'è nessun intervento sul caro mutui. Senza dimenticare la tassa sulle auto, con il caro benzina e il mancato taglio delle accise, e l'aumento dell Iva su prodotti per l'infanzia e l'igiene femminile". E c'è la riduzione delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei cosiddetti 'cervelli in fuga': "Una tassa antipatriottica, un paradosso per un governo nazionalista: hanno fatto raddoppiare gli sbarchi dei migranti, che arrivano più facilmente, e rendono più complicato e penalizzante il ritorno in Italia dei nostri giovani talenti". Dopo la vittoria del campo progressista a Foggia, le prossime alleanze elettorali saranno in Sardegna: "Il lavoro è già ben avviato, anche in Abruzzo c'è un laboratorio in corso, ma proveremo a fare sinergia in quante più realtà territoriali sarà possibile. Purché ci sia l'obiettivo di realizzare un chiaro programma politico, restituendo Regioni e Comuni ad amministratori onesti e virtuosi", ha concluso Conte. (Res)