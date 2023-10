Legge Bilancio: Landini, così il governo soffoca i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gioco si fa duro. "Durissimo", conferma in una intervista alla "Stampa" il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Ce l'ha con la manovra del governo Meloni "senza respiro sociale". Per questo corre verso la piazza, perché "quando la democrazia viene messa in discussione la risposta si ottiene praticando la democrazia". La protesta è inevitabile e protesta sarà, assicura il capo del primo sindacato del Paese. "Con la Uil abbiamo proclamato uno sciopero nazionale di otto ore e manifestazioni articolate in tutta Italia. Si inizia il 17 novembre e si finisce il primo dicembre. Non se ne può più, è chiaro. La misura è colma. Non c'è scelta". Per il governo la manovra ha ampia valenza sociale. "Non è vero. Sono balle! La manovra toglie il respiro al mondo del lavoro, ai pensionati, ai cittadini in difficoltà. Per prima cosa, non affronta la questione salariale. Il governo, invece che intervenire là dove è partita l'inflazione, cioè dai profitti, taglia sul fronte di lavoro e salari. Senza contare che colpisce la sanità, le pensioni e aumenta le tasse". Meloni e Salvini giurano di aver ridotto l'imposizione: "Non è così. La legge delega non allarga la base imponibile, mette in discussione il principio della progressività, non combatte l'evasione fiscale, non interviene con decisione sulle rendite finanziarie e immobiliari. Non si liberano le risorse necessarie per investire nella sanità pubblica e la scuola, per far ripartire il Paese". È sceso il cuneo fiscale: "Quello c'era già ed è un provvedimento temporaneo. Lo avevamo ottenuto con gli scioperi già al tempo del governo Draghi". (segue) (Res)