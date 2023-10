Legge Bilancio: Landini, così il governo soffoca i lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono comunque soldi che finiscono in busta: "Dal primo gennaio non entra nulla di nuovo: sono sette euro netti mensili per chi guadagna 20 mila euro lordi con inflazione cumulata del 16,9 per cento in tre anni. Aggiungiamoci che la sanità in molte realtà non funziona e c'è chi rinuncia a curarsi perché non ha i soldi. Che non rinnovano i contratti pubblici perché mancano le risorse. Non hanno introdotto il salario minimo e ci sono dieci milioni di lavoratori nel settore privato senza contratto. Invece dei profitti, continuano a tassare soltanto il lavoro e le pensioni". Prima del voto la maggioranza ha promesso lo sradicamento della legge Fornero: "Hanno fatto un capolavoro: sono riusciti a peggiorarla. Per confermare quota 103 ricalcolano la componente retributiva cosicché se uno va in pensione perde mediamente il 15 per cento. Se non bastasse, il settore pubblico subisce la revisione delle aliquote, che è pure incostituzionale, perché tocca diritti acquisiti. E per giovani e donne si aggrava la situazione. La morale è semplice". "Fanno cassa con la previdenza compresa la non piena rivalutazione degli assegni pensionistici, dopo aver anche tagliato il Reddito di cittadinanza. In sintesi - conclude Landini - è una manovra sbagliata e socialmente inaccettabile". (Res)