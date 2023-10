Medio Oriente: Tajani, adesso i coloni non aizzino la violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi non passa dal varco Gaza-Egitto, invece, sono i civili, internazionali e palestinesi. Tra loro,14 italiani e 5 familiari. "Il nostro Consolato a Gerusalemme mantiene i contatti, anche se iniziano ad esserci problemi di comunicazione. Prima stavano nelle aree Onu, ora c'è tensione. Stiamo lavorando per facilitare la fuoriuscita. Ho sentito poco fa il ministro giordano Al Safadi. Amman è una delle voci di un mondo arabo moderato che sta aiutando la de-escalation". L'Italia si è astenuta sulla risoluzione Onu che spingeva per il cessate il fuoco. Ora, chiede una pausa per fare entrare gli aiuti: "Gli aiuti entrano comunque. Quel che è necessario è che entrino in maniera più consistente, che arrivino nelle zone più lontane dal Sud. Dobbiamo avere modo di assicurarci che non finiscano nelle mani di Hamas. Continuiamo a dirlo tutti quanti, Biden in primis, privatamente e pubblicamente, che ci vuole una tregua per gli aiuti". (segue) (Res)