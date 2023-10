Medio Oriente: Tajani, adesso i coloni non aizzino la violenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro "bisogna evitare una escalation, non favorire la violenza da entrambe le parti. Questo vale per i coloni in Cisgiordania e per i palestinesi. Anche i coloni devono essere prudenti. Noi siamo amici di Israele, ma bisogna comprendere quali sono le condizioni. È una situazione al calor bianco, è il momento più difficile per la diplomazia. Quel che possiamo fare è mandare messaggi di pace, chiedere la liberazione dei civili, mandare aiuti, chiedere che la popolazione civile palestinese venga tenuta fuori dalla reazione di Israele". Si teme un allargamento del conflitto, dalla Cisgiordania al Libano, o peggio: "Non credo che Hezbollah farà un'invasione di Israele. Non definirei quelle di questi giorni semplici scaramucce, ma in questo momento non vediamo uno scontro generalizzato nel Sud del Libano. L'obiettivo a cui bisogna lavorare sono i due popoli, due Stati", ha concluso Tajani. (Res)