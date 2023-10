Libano: calma precaria nel sud dopo attacchi israeliani contro postazioni Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una calma precaria regna questa mattina nel Libano meridionale, sorvolato da aerei da ricognizione delle Forze di difesa israeliane (Idf), dopo gli attacchi sferrati da queste ultime nella notte contro postazioni del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Le Idf, nella notte, hanno annunciato in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X (in precedenza Twitter) di ave colpito diverse postazioni e “infrastrutture militari” di Hezbollah nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi e colpi di mortaio di ieri. Secondo “Nna”, le Idf hanno preso di mira le località di Naqoura, Alma Al Shaab, Rmeish, Al Dhahira, Shihin, Tater e le vallate adiacenti a Zabqin e ai monti Al Batam, nel settore occidentale del territorio libanese adiacente alla Linea blu (che segna il confine de facto tra Libano e Israele). Negli attacchi, sono state colpite alcune abitazioni civili e la zona del quartier generale delle Forze armate libanesi di Ras Naqoura. I bombardamenti delle Idf hanno innescato diverse volte le sirene di allerta della Forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil). (Lib)