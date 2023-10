Myanmar: migliaia di sfollati a causa dei combattimenti al confine con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a causa dei combattimenti tra diversi gruppi etnici armati e l'Esercito del Myanmar al confine tra quel Paese e la Cina. Lo riferiscono i media locali, secondo cui la crisi è stata aggravata nelle ultime settimane da una serie di attacchi coordinati delle milizie etniche indipendentiste contro le forze armate regolari. Secondo il quotidiano ufficiale “Global New Light of Myanmar”, il ministro della Pubblica sicurezza cinese Wang Xiaohong ha incontrato il ministro degli interni della giunta, il tenente generale Yar Pyae, nella capitale Naypyidaw, per discutere “della pace e della tranquillità nelle aree di confine dei due Paesi" e di cooperazione in materia di applicazione della legge e sicurezza. (segue) (Inn)