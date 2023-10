Germania: rilasciato il nazionlaconservatore Halemba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rilasciato Daniel Halemba, deputato del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) al parlamento della Baviera. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Bayerischer Rundfunk, ricordando che Halemba era destinatario di un mandato di cattura emesso dalla procura di Wuerzburg ed è stato arrestato nella mattinata di ieri, 30 ottobre, a Kircheim unter Teck in Baden-Wuerttemberg. L'esponente dei nazionalconservatori è indagato nell'inchiesta della stessa magistratura sulla confraternita universitaria di cui fa parte, la Teutonia Prag. Tra l'altro, Halemba è accusato di incitamento all'odio e utilizzo di simboli anticostituzionali. Tuttavia, il tribunale di Wurzburg ha disposto il rilascio del deputato di Afd, non vedendo alcun rischio di fuga o di inquinamento delle prove. A ogni modo, Halemba dovrà presentarsi alla polizia nella propria abitazione nella stessa città. (segue) (Geb)