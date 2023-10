Argentina: ministro Economia Massa minaccia compagnie petrolifere di bloccare esportazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le raffinerie, la mancanza di carburante è dovuta "ai livelli straordinari della domanda, cresciuti soprattutto negli ultimi 15 giorni a causa di una lunga settimana in cui le elezioni hanno comportato un picco di mobilità, è iniziata la semina degli agricoltori, nonché per una dipendenza maggiore del solito dalle importazioni di carburante, dopo le sospensioni programmate di alcune raffinerie", come Ypf nel dipartimento di Ensenada e Raizen nel dipartimento di Dock Sud. A ciò si aggiungerebbe una "domanda eccessiva generata da un'aspettativa di scarsità" di benzina. La carenza di carburante in Argentina ha iniziato a registrarsi nelle ultime settimane, durante l'ultima fase della campagna elettorale (le elezioni generali si sono svolte il 22 ottobre). I problemi si sono aggravati nella settimana successiva alle elezioni e hanno costretto il governo ad intervenire. (segue) (Abu)