Medio Oriente: Netanyahu alla comunità internazionale, se Hamas vincerà voi sarete i prossimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale deve decidere se combattere per un futuro migliore o arrendersi al terrore e alla tirannia. Lo ha scritto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un editoriale pubblicato dal “Wall Street Journal”. Facendo riferimento all’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele dal movimento islamista palestinese di Hamas, il premier ha affermato che “i barbari vogliono distruggere il nostro futuro e tutto ciò in cui crediamo, gettando il mondo nella paura e nell’oscurità: se non saremo disposti a combattere, non riusciremo a mantenere la promessa di un futuro migliore”. Netanyahu ha affermato che il mondo si trova “ad un punto di svolta”, e che Israele continuerà a combattere contro Hamas e contro i gruppi sostenuti dall’Iran, come il movimento libanese di Hezbollah e le milizie Houthi in Yemen, che sono “nemici della civiltà”. Il premier ha quindi ribadito che Hamas utilizza i civili come scusi umani, rigettando le richieste di un cessate il fuoco da parte della comunità internazionale. “Significherebbe arrendersi ad Hamas, al terrorismo e alla barbarie: non accadrà”, ha affermato. L’editoriale si conclude con un monito alla comunità internazionale. “La battaglia di Israele è anche la vostra battaglia: se Hamas e l’Iran vinceranno, voi sarete i prossimi”, ha scritto il premier. (Was)