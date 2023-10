Giappone: governo approva sanzioni a carico di esponenti di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato oggi il congelamento dei beni di nove esponenti dell'organizzazione islamista palestinese Hamas, in risposta all’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele. Il Giappone ha condannato con forza l’attacco di Hamas e il rapimento di civili israeliani: le sanzioni servono a ribadire la posizione del Paese asiatico e a ostacolare l’afflusso di fondi verso l’organizzazione palestinese. In particolare, le misure approvate da Tokyo interessano individui coinvolti nella gestione delle finanze di Hamas e di un exchange di criptovalute con sede a Gaza, utilizzato per i trasferimenti di fondi. Gli Stati Uniti hanno varato sanzioni simili la scorsa settimana. (Git)