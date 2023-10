Giappone: banca centrale rivedrà i limiti ai rendimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) discuterà di una modifica al suo programma di limitazione dei rendimenti nella riunione di politica monetaria che si concluderà oggi. Lo anticipa l’agenzia di stampa “Kyodo”, che cita fonti informate in merito ai processi decisionali della banca centrale. La discussione avviene in un contesto di aumento dei rendimenti dei titoli di stato giapponesi a lungo termine, in parte dovuto alle aspettative di mercato che la banca centrale alzerà il tetto dei rendimenti decennali, attualmente fisso all’un per cento. Il rendimento di riferimento decennale ha brevemente raggiunto lo 0,955 percento stamattina, il suo livello più alto in oltre un decennio. Lo yen era scambiato a circa 149 contro il dollaro statunitense in previsione della decisione della banca centrale, rientrando dalla soglia psicologica dei 150. La BOJ non ha ceduto nella sua politica di allentamento monetario per raggiungere il suo obiettivo di inflazione del 2 percento. Tuttavia, la banca centrale ha apportato una serie di modifiche al suo programma per mantenere i costi di prestito a livelli minimi, in quanto gli effetti collaterali del suo massiccio acquisto di obbligazioni sono diventati più sempre più evidenti. I tassi a breve termine sono fissati al -0,1 percento e i rendimenti decennali sono guidati verso lo zero percento. Nel quadro del cosiddetto programma di "controllo della curva dei rendimenti", la BoJ ha stabilito una stretta fascia di tolleranza per i rendimenti decennali. A luglio, la banca centrale ha deciso di consentire ai rendimenti decennali di salire fino all’un per cento per prepararsi ai rischi al rialzo dell'inflazione e affrontare la volatilità dei mercati finanziari.(Git)