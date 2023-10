Imprese: Nvidia, nel limbo 5 miliardi di dollari di ordini dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove regole irrigidiscono le definizioni relative ai chip avanzati di cui è vietata l’esportazione verso la prima potenza asiatica, e introducono una serie di nuove misure preventive, come l’obbligo di ottenere licenze ad hoc per l’esportazione verso 40 Paesi al fine di ridurre i margini per la riesportazione di chip avanzati verso la Cina. Le nuove restrizioni entreranno in vigore il 16 novembre, ma Nvidia ha riferito alla borsa di New York che le regole avranno effetto immediato per i chip prodotti dall’azienda che superano i limiti di potenza di calcolo stabiliti dai regolatori statunitensi. I limiti sono concepiti in particolare per bloccare l’esportazione verso la Cina di processori destinati ai centri dati e, nel caso di Nvidia, dovrebbero vincolare l’esportazione alla Cina dei chip A800 e H800 alla concessione di apposite licenze del dipartimento del Commercio. I due processori erano l’alternativa offerta da Nvidia ai clienti cinesi dopo il blocco imposto dagli Usa alle esportazioni dei processori A100 e H100, a ottobre dello scorso anno. Le nuove restrizioni interessano anche il nuovo processore grafico L40S, appositamente sviluppato per l’Ia generativa e lanciato sul mercato da Nvidia ad agosto. (Was)