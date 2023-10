Singapore-Malesia: premier Lee, relazioni con Israele non dovrebbero influire su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Singapore e Malesia non dovrebbero essere complicate dalle differenti posizioni diplomatiche nei confronti di Israele e dell’Autorità palestinese. Lo ha dichiarato ieri il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, in occasione del primo “raduno dei leader” dei due Paesi asiatici dalla fine della pandemia di Covid-19. Lee ha fatto riferimento alle differenti posizioni nei confronti di Israele – al contrario della Malesia, la Città-Stato intrattiene relazioni diplomatiche ufficiali con Gerusalemme – e al dialogo aperto della Malesia col gruppo islamista palestinese Hamas: “Non credo dovrebbero influire sulle nostre relazioni bilaterali. Penso che ciascuno di noi abbia espresso la propria posizione in merito a quanto sta accadendo in Medio Oriente”, ha affermato il primo ministro, riferendosi anche alle dure critiche rivolte a Israele dall’omologo malesiano Anwar Ibrahim, che nelle ultime settimane ha preso parte a manifestazioni di sostegni ai palestinesi. Lee ha dichiarato che Singapore condanna “la tragedia umana” dell’uccisione di persone innocenti e bambini, senza menzionare espressamente né l’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre scorso, né i successivi bombardamenti israeliani su Gaza.(Fim)