Giappone: forze Usa acquistano prodotti ittici per compensare blocco importazioni dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate statunitensi in Giappone hanno avviato un piano per l’acquisto di grandi partite di prodotti ittici del Paese asiatico, in risposta al blocco delle importazioni dal Paese decretato dalla Cina dopo l’avvio delle operazioni di scarico nell’Oceano dell’acqua decontaminata di Fukushima. Lo ha annunciato l’ambasciatore statunitense a Tokyo, Rahm Emanuel, aggiungendo che la prima potenza mondiale potrebbe assumere ulteriori iniziative tese ad alleviare il peso del divieto cinese per l’economia del Giappone. Emanuel ha nuovamente descritto i provvedimenti adottati da Pechino come una forma di “guerra economica”. Lo scorso anno il Giappone ha esportato in Cina oltre 100mila tonnellate di capesante. I primi acquisti effettuati dalle forze Usa in Giappone ammontano ad appena una tonnellata, ma l’ambasciatore ha precisato che l’ordine è solo il primo atto di un contratto a lungo termine che si estenderà ad altri prodotti ittici, destinati al consumo del personale militare statunitense e alla vendita in ristoranti e basi militari in Giappone.(Git)