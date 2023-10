Pakistan: Hrw denuncia abusi ai danni dei richiedenti asilo afgani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Pakistan fa ricorso a “minace, abusi e detenzione” per costringere i richiedenti asilo dall’Afghanistan a fare ritorno nel loro Paese entro la scadenza fissata per il primo novembre prossimo. Lo ha denunciato l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), secondo cui molti degli afgani che rischiano la deportazione verso il loro Paese sono in attesa di ricollocamento in Paesi come Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania. Secondo Fereshta Abbasi, ricercatrice di Hrw, “la situazione in Afghanistan resta pericolosa per molti che sono fuggiti, e la deportazione li esporrà a rischi di sicurezza significativi, incluse minacce alla loro vita e alla loro salute”. La ong ricorda che molti degli afgani fuggiti in Pakistan dopo il ritorno al potere dei Talebani, nell’agosto 2021, erano stati incoraggiati ad aderire a programmi di ricollocamento verso diversi Paesi occidentali, ma da allora si trovano intrappolati in un limbo legale a causa della scadenza dei visti di soggiorno in Pakistan. La scorsa settimana anche l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione per i piani di deportazione annunciati da Islamabad, chiedendo la protezione dei rifugiati afgani in Pakistan. (segue) (Was)