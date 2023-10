Pakistan: Hrw denuncia abusi ai danni dei richiedenti asilo afgani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan, attraverso il suo ministero degli Esteri, ha ribadito ieri che il previsto Piano di rimpatrio degli stranieri illegali si applica a coloro che si trovano irregolarmente in Pakistan a prescindere dalla dalla loro nazionalità e dal Paese di origine. Inoltre, ha assicurato che tutti gli stranieri legalmente residenti o registrati sono esclusi dal piano e che Islamabad. Prende con serietà le esigenze di protezione e sicurezza delle persone in situazioni vulnerabili, come dimostra l’accoglienza pluridecennale di “fratelli e sorelle afghani”. Infine, il ministero degli Esteri ha assicurato collaborazione con i partner internazionali. (segue) (Was)