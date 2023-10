Pakistan: Hrw denuncia abusi ai danni dei richiedenti asilo afgani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni giungono in risposta all’allarme espresso in un comunicato dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sul rischio di “deportazione di massa” di “più di due milioni di afgani privi di documenti che vivono in Pakistan, almeno 600 mila dei quali hanno lasciato l'Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani nell’agosto 2021”. Tra le categorie particolarmente a rischio vengono citati “attivisti della società civile, giornalisti, difensori dei diritti umani, ex funzionari governativi e membri delle forze di sicurezza, e naturalmente donne e ragazze in generale”. Pertanto le autorità pachistane vengono esortate a “sospendere i rimpatri forzati dei cittadini afgani” e a “continuare a fornire protezione a chi ne ha bisogno e garantire che eventuali ritorni futuri siano sicuri, dignitosi, volontari e pienamente coerenti con il diritto internazionale”. (segue) (Was)