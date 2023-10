Pakistan: Hrw denuncia abusi ai danni dei richiedenti asilo afgani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già il 6 ottobre la portavoce del ministero degli Esteri pachistano, Mumtaz Zahra Baloch, ha dichiarato che la politica di Islamabad nei confronti dei rifugiati afgani resta invariata, aggiungendo però che il Paese “mira a regolamentare gli stranieri illegali residenti in Pakistan, indipendentemente dalla loro nazionalità. La portavoce ha ricordato che il Paese ospita 1,4 milioni di rifugiati afgani “nonostante le risorse limitate e le sfide economiche”. Islamabad, ha aggiunto, ritiene che man mano che la situazione in Afghanistan si stabilizza, debbano essere intensificati gli sforzi internazionali “per creare condizioni favorevoli al rimpatrio volontario dei rifugiati afgani”. Baloch ha precisato che il rimpatrio “di tutti gli stranieri clandestini residenti in Pakistan”, ovvero delle persone il cui visto è scaduto e che non sono in possesso di una documentazione valida, sarà “graduale” e che il Pakistan continuerà a dialogare con le autorità afgane. (segue) (Was)