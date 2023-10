Pakistan: Hrw denuncia abusi ai danni dei richiedenti asilo afgani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultimatum è stato ripetuto da Bugti domenica: il ministro ha ribadito che il governo è deciso a portare a termine il piano, sottolineando che la decisione è stata presa dopo la presa d’atto del frequente coinvolgimento di cittadini afgani illegalmente residenti nel Paese in crimini quali il contrabbando e gli attacchi contro funzionari governativi e militari, inclusi 14 dei 24 attentati suicidi verificatisi in Pakistan dall’inizio del 2023. “Tutti gli immigrati illegali sono stati identificati. Lo Stato dispone di dati completi”, ha avvertito Bugti, rinnovando agli immigrati illegali ad “andarsene volontariamente entro la scadenza fissata”. “Dal primo novembre le autorità daranno il via alle espulsioni forzose, oltre ad assumere provvedimenti contro chiunque agevoli l’immigrazione illegale o nasconda persone che si trovano illegalmente nel Paese”, ha concluso. (Was)