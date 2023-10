Vietnam-Russia: ministro Interno Kolokoltsev giunto ad Hanoi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Federazione Russa, Vladimir Kolokoltsev, è arrivato in Vietnam per incontrare il primo ministro e il ministro della Pubblica sicurezza. Lo ha riferito la portavoce del dicastero Irina Volk. "Il ministro dell'Interno della Federazione Russa Vladimir Kolokoltsev è arrivato ad Hanoi. Incontrerà il primo ministro del Governo della Repubblica socialista del Vietnam, Pham Minh Tin, e il ministro della Pubblica Sicurezza del Vietnam, generale dell’esercito To Lam”, ha detto Volk. Secondo la portavoce, è prevista anche una solenne cerimonia di deposizione di una corona al mausoleo del primo presidente del Vietnam, Ho Chi Minh. (Rum)