Kazakhstan: incidente in una miniera causa almeno 46 vittime

- Almeno 46 persone hanno perso la vita a causa di un incidente verificatosi nella miniera di Kostenko, nella regione di Karaganda in Kazakistan. Lo ha riferito il ministro per le Situazioni di emergenza del Paese, Syrym Shariphanov. "Durante le operazioni di ricerca e salvataggio, sono stati recuperati i corpi di (...) 46 vittime. L'identità di 40 morti sono state stabilite, mentre 6 non sono stati ancora identificati", ha detto Shariphanov, spiegando che in alcuni casi sarà necessario il test del Dna. L'incidente si è verificato il 28 ottobre scorso: stando ai primi accertamenti, un incendio avrebbe innescato l'esplosione di una miscela metano-aria. Al momento dell'incidente, nella miniera si trovavano 252 minatori. I soccorritori hanno trascorso più di 3 giorni alla ricerca dei minatori rimasti nella miniera. Secondo il ministero per le Situazioni di emergenza, le operazioni di ricerca e soccorso sono state complicate dalla mancanza di elettricità, dell'estensione della miniera e della distruzione di sistemi di sopravvivenza e macchinari. La miniera è di proprietà di ArcelorMittal Temirtau JSC. (Res)