Medio Oriente: ministero Salute Gaza, bombardato ospedale per pazienti oncologici

- L’ospedale per pazienti oncologici di Gaza, detto ospedale dell’amicizia turco-palestinese, è stato danneggiato ieri da un bombardamento delle Forze di difesa israeliane (Idf). Lo ha reso noto il ministero della Salute della Striscia di Gaza, in un comunicato stampa diffuso ieri dal direttore dell’ospedale, Sobhi Skaik. Nel testo si legge che l’ospedale, colpito per la seconda volta dalle Idf, ha subito “gravi danni”, che hanno “messo in pericolo la vita dei pazienti e del personale”. Skaik ha ricordato, inoltre, che l’ospedale è l’unico della regione specializzato nel trattamento dei pazienti oncologici. Il ministero degli Esteri turco, in un comunicato stampa diramato ieri, ha espresso la sua ferma condanna del danneggiamento dell’ospedale, definendolo “disumano”. Nel comunicato, pertanto, si esorta Israele a smettere di colpire indiscriminatamente i civili nella Striscia di Gaza. (Res)