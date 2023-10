Giappone: tasso disoccupazione in calo al 2,6 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Giappone ha registrato un calo di un decimo di punto percentuale nel mese di settembre, attestandosi al 2,6 per cento. Si tratta del primo miglioramento del dato relativo alla disoccupazione da tre mesi a questa parte, in un contesto economico di moderata ripresa dalle ricadute della pandemia di Covid-19, secondo i dati e le valutazioni pubblicati oggi dal governo giapponese. Il tasso di disponibilità delle posizioni lavorative è rimasto invariato rispetto al mese di agosto a 1,29, a indicare 129 offerte di lavoro ogni 100 persone in cerca d’impiego. Il numero totale degli occupati in Giappone è aumentato dello 0,1 per cento su base mensile a 67,6 milioni di persone, mentre il numero dei disoccupati è calato del 4,3 per cento a 1,77 milioni, secondo il ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. Il dato relativo ai licenziamenti è calato dell’11,6 per cento su base mensile.(Git)