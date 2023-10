Medio Oriente: Fazzolari, nessuno vorrebbe essere in panni di governanti israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' molto importante tutelare la popolazione civile" di Gaza che non è responsabile "degli atti barbari compiuti da Hamas". Lo ha detto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio responsabile dell'attuazione del programma di governo, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "La reazione di Israele non è facile perché i terroristi di Hamas utilizzano come strategia vigliacca quella di confondersi con la popolazione civile", ha aggiunto. "Israele deve entrare a Gaza e sconfiggere Hamas. Come farlo tutelando al massimo la popolazione civile non è facile, nessuno vorrebbe essere oggi nei panni dei governanti israeliani", ha concluso Fazzolari. (Rin)