Usa-Nepal: Blinken incontra omologo Saud

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington l’omologo del Nepal, Narayan Prakash Saud. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato. Durante l’incontro, i due funzionari hanno sottolineato la solidità del partenariato tra gli Stati Uniti, evidenziando in particolare il recente lancio del Compact del Millennium Challenge Corporation, un fondo da 500 milioni di dollari che contribuirà a costruire infrastrutture, aumentare l'accesso all'elettricità e sostenere il commercio di energia transfrontaliero. Il segretario e il ministro degli Esteri hanno anche elogiato oltre 60 anni di partenariato nel servizio dei volontari dei corpi di pace in Nepal. Inoltre, hanno discusso dell'espansione degli investimenti in Nepal, compreso un nuovo prestito di 125 milioni di dollari a una banca nepalese per fornire sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. Blinken ha espresso le condoglianze degli Stati Uniti per la perdita delle vite degli studenti nepalesi nell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre a Israele, e la preoccupazione per Bipin Joshi, cittadino nepalese che resta disperso a seguito dell’attacco.(Was)