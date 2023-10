Medio Oriente: Casa Bianca, Turchia è alleato ma ci dissociamo dalle parole su Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Turchia “non devono essere sempre d’accordo su tutto”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa, commentando le recenti parole del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha definito il movimento islamista di Hamas “un gruppo per la liberazione”. “La Turchia è un importante alleato all’interno della Nato, e ha una influenza positiva nella regione: detto ciò, ci dissociamo dalle sue dichiarazioni”, ha detto. (Was)