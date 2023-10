Medio Oriente: Lazzarini (Unrwa), a Gaza livello distruzione senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bombardamento “incessante” di Gaza da parte di Israele ha portato a un “livello di distruzione senza precedenti”. Lo ha detto il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, durante il Consiglio di sicurezza Onu. “Ciò che è accaduto e che continua ad accadere è uno sfollamento forzato”, ha osservato Lazzarini, sottolineando che centinaia di migliaia di palestinesi “vivono in condizioni spaventose”. Secondo il commissario generale dell’Unrwa, “la fame e la disperazione si stanno trasformando in rabbia contro la comunità internazionale”. (Res)