Medio Oriente: Sullivan incontra ministro Difesa saudita, focus su Gaza e contrasto a Iran

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha incontrato alla Casa Bianca il ministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman Al Saud. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro della cooperazione tra Washington e Riad nel campo della difesa, al fine di garantire la stabilità in Medio Oriente. Sullivan ha anche ribadito l’impegno dell’amministrazione Biden a lavorare per proteggere i partner regionali dalle minacce di “attori statali e non”, inclusi i gruppi e le organizzazioni filo-iraniane. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione nella striscia di Gaza, alla luce del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Entrambi hanno concordato sulla necessità di garantire la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile, e lavorare per raggiungere una soluzione definitiva al conflitto israelo-palestinese. (Was)