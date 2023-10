© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci possono essere compromessi con Hamas. Lo ha detto l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert, intervenuto a “Quarta Repubblica” su Rete4. “Hamas è come l’Isis, come al Qaeda. Hanno dichiarato di voler distruggere lo Stato di Israele. Stavolta noi andremo fin dove necessario per sradicare Hamas. Ecco perché abbiamo chiesto a chi vive al centro di Gaza di andare verso sud”, ha affermato Olmert.(Res)