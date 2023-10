Argentina: ministro Economia Massa minaccia compagnie petrolifere di bloccare esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della carenza di carburante nelle stazioni di servizio dell’Argentina, il ministro dell'Economia e candidato alla presidenza di Unione per la Patria, Sergio Massa, ha avvertito le compagnie petrolifere che se la situazione non si normalizzerà entro domani bloccherà le esportazioni a partire da mercoledì. "Se martedì a mezzanotte non si risolverà la questione della fornitura di carburante, da mercoledì non sarà più possibile far uscire le navi per le esportazioni", ha detto Massa, accusando le compagnie petrolifere di trattenere il carburante per forzare un aumento dei prezzi. Sabato scorso, le quattro grandi raffinerie nel Paese, Ypf (di cui 51 per cento appartiene allo Stato), Raizen, Trafigura e Axion Energy, hanno pubblicato un comunicato assicurando che il sistema di approvvigionamento del carburante si sarebbe normalizzato “entro i prossimi giorni”. (segue) (Abu)