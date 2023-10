© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non ritengono che un cessate il fuoco nella striscia di Gaza rappresenti “la soluzione giusta” in questo momento. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Una soluzione del genere favorirebbe Hamas: al momento è necessario concordare pause umanitarie temporanee”, ha detto. (Was)