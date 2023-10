Legge Bilancio: Urso, doverosamente responsabile, è pragmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra "è doverosamente responsabile e quindi anche pragmatica". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al "Tg2 Post" su Rai2. "Sosteniamo e incentiviamo il lavoro" con "il taglio del cuneo fiscale a chi ha un reddito medio-basso" e "dunque il lavoro femminile, la natalità e le famiglie", ha aggiunto per poi chiosare: "E' la manovra giusta in un momento difficile". (Rin)