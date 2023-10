Usa: Camera, repubblicani presentano un pacchetto da 14,3 miliardi per aiuti ad Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno proposto un pacchetto da 14,3 miliardi di dollari per finanziare gli aiuti ad Israele, impegnata nel conflitto con il movimento islamista palestinese di Hamas. In base alla proposta, le nuove risorse dovrebbero essere raccolte con tagli per un importo analogo ai finanziamenti all’Agenzia delle entrate (Irs). Un dettaglio che potrebbe portare i democratici a non sostenere il testo, anche alla luce dell’approccio adottato dall’amministrazione Biden, che sta cercando di riunire gli aiuti ad Israele e all’Ucraina in un unico provvedimento. (Was)