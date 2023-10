Medio Oriente: Casa Bianca, puntiamo a 100 camion di aiuti al giorno per Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti puntano a garantire la consegna di 100 camion di aiuti umanitari al giorno alla popolazione civile nella striscia di Gaza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Si tratterebbe di un miglioramento importante rispetto ai numeri che abbiamo registrato finora, ma non sarebbe comunque sufficiente: continueremo a lavorare su questo fronte”, ha detto. (Was)