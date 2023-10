Russia: ministero Interno per Caucaso settentrionale, 83 arresti dopo disordini Daghestan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dei disordini di ieri sera nell’aeroporto di Makhachkala, nella regione russa del Daghestan, sono state arrestate 83 persone. Lo ha reso noto il ministero per gli Affari interni del distretto federale del Caucaso settentrionale, ripreso dall’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Centinaia di persone avevano invaso la pista dell’aeroporto a caccia di cittadini israeliani in arrivo nel Paese, portando alla chiusura dello scalo sia per le partenze che per gli atterraggi. In totale sono state identificate dalle autorità oltre 150 persone e sono state effettuate più di 50 perquisizioni. “Le attività di ricerca operativa e le azioni investigative volte a identificare e arrestare i partecipanti attivi alle rivolte di massa all’aeroporto della città di Makhachkala continuano”, ha riferito il dicastero russo. (Rum)