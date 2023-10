Governo: De Priamo (Fd'I), manovra e riforme per Stato efficiente e più vicino a cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Mentre la manovra che inizierà domani il suo percorso parlamentare risponde alla esigenza di sostenere l'economia reale ed il popolo italiano con la necessaria prudenza nei conti, allo stesso tempo prende corpo con il previsto passaggio in Cdm di venerdì la più importante riforma prevista dal programma del governo di Giorgia Meloni, ovvero quella volta a garantire stabilità di governo e potere decisionale reale agli elettori". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "A questa riforma, che avrà ampio dibattito e confronto in Parlamento, si legherà il completamento del processo dell'Autonomia differenziata e la definizione dei poteri di Roma Capitale a definire un quadro di riforme di grande portata. Uno ad uno gli impegni assunti in campagna elettorale vengono portati avanti con determinazione e compattezza e, grazie all'impegno del governo e della maggioranza, si lavora con l'obiettivo di migliorare l'Italia, rendere più efficiente l'amministrazione dello Stato e avvicinare sempre più i cittadini alle istituzioni che ci governano", conclude.(Rin)