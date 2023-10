Russia: inviata Usa Lipstadt a “Nova”, Mosca deve condannare i disordini in Daghestan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano gli “episodi di antisemitismo” che hanno avuto luogo nel fine settimana all’aeroporto russo di Makhachkala, in Daghestan, dove migliaia di persone hanno fatto irruzione alla ricerca dei cittadini israeliani a bordo di un volo atterrato da Tel Aviv. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” l’ambasciatrice Deborah Lipstadt, inviata speciale degli Stati Uniti per il contrasto all’antisemitismo. “Chiediamo alle autorità russe di condannare pubblicamente questi avvenimenti, e di prendere provvedimenti per garantire la sicurezza dei cittadini israeliani e della comunità ebraica in Russia”, ha detto, aggiungendo che “non deve esserci posto per l’odio nei confronti di ebrei, musulmani, arabi, palestinesi, israeliani o chiunque altro”. La diplomatica statunitense ha concluso che “qualsiasi forma di antisemitismo oppure di odio, anche nei confronti dei musulmani, non contribuisce alla pace e al rispetto dei diritti di qualsiasi comunità”. (Was)