Ucraina: ministro Difesa britannico, forniremo a Kiev maggior sostegno militare

22 luglio 2021

- Il Regno Unito fornirà all’Ucraina maggior sostegno militare. Lo ha reso noto su X il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps. “Putin spera che il mondo dimentichi l’urgente necessità di sostenere l’Ucraina. Il Regno Unito non permetterà mai che ciò accada: forniremo più supporto militare e riuniremo i nostri alleati per dare a Kiev ciò di cui ha bisogno per vincere”, ha scritto Shapps, sottolineando che questo è stato il suo messaggio oggi al vicepremier Oleksandr Kubrakov. (Rel)