Argentina: ministro Economia Massa minaccia compagnie petrolifere di bloccare esportazioni (3)

- Dopo la svalutazione del 22 per cento all'indomani delle primarie del 22 agosto, Massa aveva raggiunto un accordo sui prezzi con le società produttrici di petrolio, che prevedeva un aumento immediato del 12,5 per cento e un congelamento dei prezzi per due mesi e mezzo, con scadenza questo martedì. Per questo, Massa ha sottolineato che la mancanza di carburante potrebbe essere dovuta a speculazioni. "A un certo punto c'è stato chi ha detto che in base al risultato elettorale (di ottobre) ci sarebbe stata una svalutazione", e perciò hanno deciso “di non vendere benzina per far aumentare il prezzo”. "Poi ci sono stati altri che hanno pensato che l'accordo dei prezzi sarebbe scaduto", ha aggiunto Massa. Il ministro ha spiegato che "il settore petrolifero argentino sta battendo i record di produzione" e che per le compagnie petrolifere "è molto più attraente esportare al valore del barile internazionale che vendere sul mercato interno con una regolamentazione stabilita per proteggere la popolazione dall’aumento dei prezzi". (Abu)