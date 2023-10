Medio Oriente: ministro Difesa saudita a Washington, incontro con Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman, è oggi in visita a Washington. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Ha in programma un incontro con il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, con cui discuterà la situazione in Medio Oriente e la necessità di prevenire ulteriori escalation sul piano regionale”, ha detto. (Was)