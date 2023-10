Russia: Casa Bianca su disordini in Daghestan, da Putin nessuna condanna all’antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Federazione Russa non hanno condannato in alcun modo i recenti disordini all’aeroporto di Makhachkala, in Daghestan, dove migliaia di persone hanno fatto irruzione alla ricerca di cittadini israeliani arrivati a bordo di un aereo atterrato da Tel Aviv. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Dalla Russia non è arrivato alcun messaggio di condanna nei confronti di questo ennesimo episodio di odio e antisemitismo: e questo parla da sé”, ha detto. (Was)