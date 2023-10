Italia-Usa: Nordio incontra omologo a Washington, focus su caso Chico Forti e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha incontrato al dipartimento della Giustizia il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, durante la prima tappa della sua missione negli Usa e in Canada. Durante il colloquio, riferisce una nota, sono stati affrontati diversi aspetti della cooperazione giudiziaria bilaterale. Il ministro ha invitato la controparte statunitense al prossimo G7 Giustizia che si terrà in Italia nel 2024, illustrando il percorso di riforma del processo penale avviato sul modello di quello accusatorio anglo-americano, negli aspetti compatibili con la Costituzione italiana. Infine, Nordio ha rinnovato a Garland la richiesta del governo italiano a “percorrere ogni strada possibile per la soluzione del caso relativo al connazionale Chico Forti”, condannato nel 2000 per omicidio negli Stati Uniti.(Was)