Scuola: M5s, da Tar Campania messaggio a Valditara, ma lui persevera

- "Il Tar della Campania dà a Valditara e a tutto il governo un messaggio forte e chiaro: il decreto sul dimensionamento scolastico va sospeso e rimesso alla Corte costituzionale". Lo affermano gli esponenti M5s in commissione Istruzione alla Camera. "Noi lo diciamo ormai da un anno che si tratta di una norma iniqua, sbagliata e dannosa per interi territori, ma Valditara anziché tornare sui suoi passi si affretta ad annunciare che farà ricorso. Come il suo collega Sangiuliano sbugiardato dai sindacati oggi in Commissione, non sanno scrivere una norma senza essere smentiti o contestati. Sbagliare è umano, perseverare è da governo Meloni", concludono.(Rin)