Migranti: Usa, tribunale blocca la rimozione del filo spinato al confine con il Messico

- Un tribunale federale ha bloccato la rimozione del filo spinato dalle barriere al confine tra Stati Uniti e Messico, precedentemente disposta dal governo federale. La sentenza della giudice Alia Moses, che ha vietato temporaneamente all’amministrazione Biden di “rimuovere, disassemblare o modificare” le recinzioni, rappresenta una vittoria per lo Stato del Texas, che ha precedentemente fatto causa per bloccare il provvedimento. Le disposizioni del tribunale prevedono come unica eccezione le “emergenze di carattere medico che possano verosimilmente portare alla morte di una persona, se non saranno disponibili imbarcazioni o altre vie” per passare il confine. (Was)