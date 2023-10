Medio Oriente: Meloni sente primo ministro Iraq, Al Sudani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a tenersi in stretto contatto con i principali capi di Stato e di governo delle nazioni alleate e con i leader dei Paesi più coinvolti dalla profonda crisi in corso nella regione mediorientale. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro dell'Iraq, Mohammed Al Sudani. Nel corso del colloquio, il presidente Meloni si è congratulata con il suo interlocutore per i risultati raggiunti nel suo primo anno di governo che hanno portato ad una rafforzata stabilità dell'Iraq. Nell’approfondito scambio di vedute, sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi a Gaza ed il presidente del Consiglio ha riaffermato la volontà dell’Italia di contribuire alla sicurezza della regione coinvolgendo tutti gli attori interessati affinché si eviti un’estensione del conflitto. Il conflitto non deve assolutamente allargarsi al resto della regione e l’Iraq, ha affermato Meloni, riveste un ruolo cruciale in questo contesto. La conversazione è stata quindi l’occasione per ribadire la posizione dell’Italia e in particolare la necessità di un immediato rilascio degli ostaggi e la creazione di pause umanitarie a sostegno della popolazione civile a Gaza. In tale contesto il presidente del Consiglio ha informato il suo interlocutore sugli aiuti umanitari italiani giunti oggi via Egitto a favore della popolazione civile di Gaza. I due Leader hanno sottolineato l’importanza di mantenere un coordinamento sull’evolversi della crisi nelle prossime settimane e hanno anche convenuto sulla necessità di continuare a consolidare il lavoro portato avanti negli scorsi mesi per il rilancio delle relazioni bilaterali, approfondendo il partenariato in tutti i settori. (Com)