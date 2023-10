Medio Oriente: Fazzolari, su mozione Onu Italia in linea con Germania, Regno Unito e Olanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci siamo astenuti noi" sulla mozione all'Onu "ma grande parte degli Stati dell'Unione europea, del G7 e della Nato, l'Italia era in compagnia di Germania, Regno Unito e Olanda". Lo ha detto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio responsabile dell'attuazione del programma di governo, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "La destra difende sempre e comunque l'interesse nazionale italiano, a differenza di altri che si posizionano in base alle amicizie", ha aggiunto. (Rin)