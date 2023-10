Russia: Usa condannano disordini in Daghestan, assurde le accuse di Mosca all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano i recenti disordini all’aeroporto di Makhachkala, in Daghestan, dove migliaia di persone hanno fatto irruzione nella struttura dopo l’arrivo di un volo da Tel Aviv, alla ricerca di cittadini israeliani. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Chiediamo alle autorità russe di condannare questi avvenimenti, punire i responsabili e prendere i dovuti provvedimenti per garantire la sicurezza degli israeliani e della comunità ebraica nel Paese”, ha detto, aggiungendo che le accuse di Mosca in merito ad un coinvolgimento dell’Ucraina negli scontri sono “assurde”. (Was)